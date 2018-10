Chiusura ginecologia, Totaro: «Cari politici locali rimboccatevi le maniche»

TERMOLI. Riportiamo la lettera del dottor Giancarlo Totaro (Presidente del sindacato medico 118-Fimmg) sulla polemica politica sulla chiusura di ginecologia.

«A giudicare dalle polemiche di questi giorni il rischio di chiusura e/o ridimensionamento funzionale e strutturale di alcuni reparti dell'ospedale di Termoli come Ginecologia e Oculistica finalmente viene percepito come reale e contingente da molti politici.

La polemica politica alla fine è arrivata. Non ci scandalizza il linguaggio ed il gergo proprio della polemica usato, la politica ormai la si fa così: molto social e di pancia.

Non lo condividiamo, pazienza, ma la politica doveva arrivare al problema con le proprie gambe e la sua identità perché senza i politici "non si canta messa" e le lotte sono sempre perdenti.

Benvenuta politica per quel che sei ma adesso cari politici locali rimboccatevi le maniche e lavorate fattivamente a salvare l'Ospedale San Timoteo di Termoli.

Noi medici diamo il benvenuto a questo interessamento da parte di tutti i partiti che al di la degli attacchi personali accendono e mantengono vivo l'interesse su un argomento così importante per la salute dei cittadini di Termoli e del bassomolise.

Si, benvenuti, perché praticamente tutti indistintamente si schierano a favore della salvaguardia del punto nascita e del potenziamento del reparto di oculistica all'ospedale San Timoteo di Termoli.

Ora si spera ed anzi si auspica che concluse le polemiche partitiche, anche personali, quanto prima, la politica collabori con tutti coloro che in questi anni hanno cercato di difendere l'ospedale di Termoli in primis i comitati, dopo qualche sindacato, alcuni cittadini e tutte le associazioni sociali ed infine ultima, ma non ultima la Asrem che rimane parte in causa, al fine di raggiungere il risultato di salvare tutti i reparti a rischio dell'ospedale di Termoli ma anche garantirne il suo futuro.

Cari politici fate pure la vostra campagna elettorale ma per favore alla fine vi esortiamo comunque ad essere uniti e concreti nella richiesta ferma e decisa di salvare l'ospedale di Termoli certo che finalmente sembra apparire chiaro che ne avete preso coscienza e anche noi medici saremo al vostro fianco per lottare insieme con i comitati ed i cittadini tutti.

Perché non organizzare una manifestazione pubblica, non apartitica ma anzi al contrario, di tutti i partiti uniti ai cittadini bassomolisani per salvaguardare tutti i reparti ed i servizi esistenti presso l'ospedale di Termoli?».

Dottor Giancarlo Totaro (Presidente del sindacato medico 118-Fimmg)