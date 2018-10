Scontro tra due auto in via Madonna delle Grazie

TERMOLI. E' uno degli incroci più a rischio della viabilità termolese, parliamo dell'innesto su via Madonna delle Grazie per il centro commerciale La Fontana. Nel pomeriggio di oggi un altro scontro, per fortuna senza feriti. Sul posto i Vigili urbani. Detriti e vetri sparsi dappertutto e i necessari rilievi del caso hanno reso la circolazione intasata, in un orario di punto, per di più.