Giro d'Italia, il 17 maggio la tappa Vasto-L'Aquila

VASTO. Un altro grande evento approda a Vasto: a distanza di 11 anni la nostra città torna ad ospitare una tappa del Giro d’Italia. L’edizione numero 102 della “corsa rosa” sarà presentata questo pomeriggio (diretta su Rai 2 alle 16,45) a Milano. Vasto si tinge di rosa e si affaccia nuovamente nel mondo dei media rilanciando la sua immagine a livello nazionale. Il Comune oggi sarà rappresentato dall’Assessore allo Sport e Grandi Eventi, Carlo Della Penna.

Il Giro d’Italia prenderà il via da Bologna sabato 11 maggio. La prima settimana della corsa terminerà proprio con la tappa tutta abruzzese, Vasto – L’Aquila, il 17 maggio. Una ricorrenza significativa, peraltro, soprattutto per l'Aquila, esattamente dieci anni dopo il devastante terremoto del 6 aprile 2009 che sconvolse la città e l'intero Abruzzo.

"Per la nostra città - ha dichiarato l'Assessore Della Penna - un giorno per vivere intensamente lo sport, ma anche e soprattutto un giorno per aprire anticipatamente la prossima stagione estiva."