Giorno della Memoria, Ricciardi: “Fondamentale garantire sicurezza nelle scuole”

CAMPOBASSO. Sedici anni fa, il 31 ottobre del 2002, una tragedia colpì il Molise. A causa del terremoto, a San Giuliano di Puglia, persero la vita 27 bambini e la loro insegnante. Gli angeli, così ricordati, vittime del crollo della scuola ‘Jovine’ in cui si recavano ogni giorno. Un luogo che avrebbe dovuto rappresentare un punto di riferimento, di protezione e sicurezza. Da allora, ogni anno, si celebra la Giornata della Memoria.

Un minuto di silenzio, come richiesto dal Comitato Vittime al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in tutti gli Istituti di Italia. Commemorazioni nel piccolo Comune in provincia di Campobasso e presso le sedi Istituzionali.

Un dolore indelebile che puntualmente riporta alla necessità di poter contare su scuole sicure.