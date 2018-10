Giornata della memoria, Micone: «I ragazzi sopravvissuti simbolo di speranza»

CAMPOBASSO. Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha inviato una lettera a tutti i Sindaci del Molise in occasione della Giornata della Memoria per le vittime del crollo dell’edificio scolastico Jovine di San Giuliano di Puglia a seguito del sisma del 31 ottobre 2002.

«E’ compito delle istituzioni –ha scritto il Presidente Micone- essere “custodi del nostro territorio e delle nostre comunità” e dobbiamo porre in essere quotidianamente, e non in maniera urgente e straordinaria, azioni concertate di prevenzione per sensibilizzare le coscienze di tutti ed interventi che garantiscano sicurezza negli edifici scolastici perché non si ripetano mai più accaduti simili. La scuola deve rappresentare per i bambini, le famiglie, i cittadini, le istituzioni la culla del sapere che insegni a muovere i passi ai discenti verso il cammino della vita e del futuro».

Di qui del Presidente Micone l’invito alle Amministrazioni locali e alle Associazioni a promuovere, in questo giorno, attività e momenti di riflessione, nonché l’osservanza di un minuto di silenzio in ricordo di quanto accaduto.

Inoltre, Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, ha inviato una nota al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Busetti, in occasione della Giornata della Memoria per le vittime del crollo dell’edificio scolastico Jovine di San Giuliano di Puglia avvenuto a seguito del sisma del 31 ottobre 2002. Il presidente ha informato il Ministro di come in occasione di questa Giornata, il Consiglio regionale si sarebbe riunito per ricordare quella tragedia e per riflettere sui fenomeni sismici che in Molise, purtroppo, sono ricorrenti. «Nel tempo, il dolore iniziale –ha scritto ancora il presidente riferendosi alla tragedia di San Giuliano-, seppure mai scomparso completamente, si è però declinato in iniziative diverse perché quello che è accaduto non trovasse più ripetizione, ma è stato anche occasione di testimonianze di impegno nella prosecuzione delle vite di chi al crollo è sopravvissuto o ne è comunque stato toccato direttamente. Abbiamo, così, due ragazzi sopravvissuti che sono diventati geologi, un altro superstite oggi campione paraolimpico, la sorellina di due bambini, entrambi deceduti, oggi Cavaliere al Merito della Repubblica e il figlio della maestra perita, che ha pensato di mettere a disposizione dello Stato la propria vita attraverso un impegno nella Guardia di Finanza. Tutti esempi che sono accomunati da un messaggio di grande speranza e di forte senso della vita nonostante tutto». Il presidente Micone ha poi voluto ringraziare il Ministro Busetti per la vicinanza concreta e la sensibilità che ha dimostrato nel corso del sisma che lo scorso agosto ancora una volta ha investito il nostro territorio, creando problemi di vario genere alla popolazione interessata. In coerenza con lo spirito della Giornata della Memoria, e in attuazione degli obiettivi prefissi dalla legge regionale 12/2003 che la istituì, il Presidente del Consiglio reginale ha invitato in Molise il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, possibilmente per il prossimo 22 novembre, in occasione della Giornata Nazionale della Sicurezza Scolastica, che vedrà svolgersi proprio a Campobasso un’iniziativa organizzata dallo stesso Miur.