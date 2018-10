Il Movimento 5 stelle al fianco dei cittadini con assemblee e gazebo informativi

TERMOLI. Sabato 3 Novembre 2018, presso il punto Informativo MoVimento 5 Stelle Termoli in via Adriatica 33, alle 18, è stata indetta un’assemblea pubblica a tema programma elettorale per le prossime amministrative 2019, al fine di discutere di idee, progetti e problemi riguardanti la città.

Si comunica inoltre che da domenica 4 novembre a domenica 2 dicembre il movimento sarà presente in tutta la città con i nostri gazebo informativi, sempre per raccogliere idee e proposte per il programma. Sarà somministrato anche un questionario anonimo ai cittadini per capire le problematiche di ogni quartiere.

Qui in allegato le date ed i luoghi dei gazebo.

Domenica 04/11/2018 via Adriatica (pomeriggio, spiegazione tour)