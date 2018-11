Nuova conferenza stampa dei Comitati No Tunnel di Termoli

TERMOLI. Il Comitato Referendario e il Coordinamento No Tunnel comunicano che sabato 3 novembre alle ore 10.30, presso la Libreria Il Ponte si terrà una conferenza stampa in merito alle recenti dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale sulla presunta conclusione dell’iter autorizzativo del progetto di “riqualificazione urbana”, e sulla conseguente volontà di aggiudicare definitivamente l’appalto delle opere.

Il Sindaco ritiene (a torto) definitivamente conclusa la parte procedurale, che invece registra solo una grande confusione provocata dalle modalità illegittime con le quali è stata portata avanti la procedura di Variante al Piano Regolatore, e la mancanza di una chiara presa di posizione da parte della Regione, al contrario ampiamente preannunciata con le dichiarazioni del Presidente Toma sulla necessità del referendum consultivo.

Il Comitato Referendario e il Coordinamento No Tunnel intendono per questo portare a conoscenza dei cittadini il grave rischio cui l’eventuale aggiudicazione definitiva dell’opera esporrebbe la città intera, con il pericolo concreto di risarcimento danni milionario in caso di blocco successivo dei lavori per irregolarità.

Contrariamente a quanto sbandierato dall’amministrazione, non è stata ancora scritta la parola fine sull’iter amministrativo del Grande Scempio.

Informeremo inoltre i cittadini della richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale sul referendum, che sta per essere depositata dai consiglieri di minoranza.

Continuiamo a ritenere che ogni occasione di confronto e discussione su tutto ciò che tocca l’interesse e i beni comuni sia non solo auspicabile, ma indispensabile, e segno irrinunciabile di democrazia.

Comitato Referendario e Coordinamento No Tunnel