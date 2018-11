La modifica alla legge sull'inquinamento arriva in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha presentato una proposta di legge n. 23 concernente: “Modifiche ed integrazione alla legge regionale 22 luglio 2011 n. 16 recante le disposizioni in materia di inquinamento atmosferico e tutela dell’aria”.

Finalità della proposta di legge, come si evidenzia nella relazione di presentazione, sono: ricollocazione in campo all’Ente Regione di tutte le competenze in precedenza delegate alle Province per le quali il Testo Unico Ambientale individua le Regioni quali autorità competenti; riallineare la normativa regionale alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 155/2010 con particolare riferimento agli aspetti pianificatori e alle misure atte a mantenere i livelli di inquinamento in atmosfera al di sotto dei valori limite, dei livelli critici e dei valori obiettivo; riformulare le competenze dei Comuni in materia di qualità dell’aria; ridefinire il Sistema Regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambientale; sopprimere l’inventario provinciale delle emissioni e rivalutare l’intervento regionale.

Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha assegnato la Pdl alla III Commissione permanente, Assetto ed utilizzazione del Territorio, per l’esame di rito e l’espressione del parere previsto dallo Statuo della Regione Molise e dal Regolamento consiliare.