Civetta: «Non faccio miracoli, ma prometto impegno e serietà»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Orazio Civetta, Consigliere neoeletto alla provincia di Campobasso

"Oggi non è facile assecondare le esigenze dei cittadini e affrontare, con le risorse a disposizione e tutti i limiti attuali, le varie problematiche che coinvolgono i territori, in particolar modo le aeree interne. Nessuno può fare miracoli, ma prometto massimo impegno e serietà e ringrazio tutti gli amministratori che hanno deciso di darmi fiducia, ovvero di eleggere un giovane sindaco di una piccola comunità come Ripabottoni in consiglio provinciale.

È stato un risultato straordinario, secondo in assoluto in termini di consensi, che mi riempie di orgoglio e al contempo responsabilità. Proverò a ripagare questa fiducia con il lavoro, la passione e la dedizione, pronto a dialogare con tutti e a battermi soprattutto per la sopravvivenza dei piccoli comuni.

Ringrazio infine i vertici regionali di Forza Italia per aver creduto in me, sostenendo con entusiasmo la mia candidatura."