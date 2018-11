CAMPOBASSO. Il Movimento Cristiano Lavoratori manifesta preoccupazioni perla tenuta dei conti dell’Italia. Il Documento di economia e finanza (Def) contiene troppe misure di natura assistenzialistica che non favoriscono il rilancio del Paese.

Altri provvedimenti, come l’azzeramento del Fondo per il pluralismo, sono inutili e dannosi. Verranno penalizzati soprattutto i giornali del territorio che sono una delle massime espressioni della democrazia.

Ne parliamo con il Presidente Nazionale del Movimento Carlo Costalli.

La nota di aggiornamento al Def, oggetto di acceso dibattito nel Paese, è ormai pubblica nelle sue linee, cosa ne pensa?

Sono preoccupato per la tenuta dei nostri conti, anche per quelli dell’Inps, e per le inevitabili pesanti ricadute sulle future generazioni. E sono molto preoccupato che nel Paese stia passando la percezione che si privilegi l’assistenzialismo piuttosto che il lavoro. Ciò vale soprattutto nel Mezzogiorno, che avrebbe bisogno di progetti e proposte per un rilancio reale: proposte che sono invece totalmente inesistenti. Tutto è demandato al reddito di cittadinanza: un provvedimento che si presenta vago, fumoso e di difficile applicazione e che potrebbe facilmente scivolare su un terreno intricato e di difficile gestione. Credo sia veramente grave che il lavoro, oltre ad essere sparito dal dibattito politico, sia stato dimenticato anche nelle misure contenute nella legge: lo squilibrio a favore di provvedimenti a carattere assistenzialistico è più che evidente, e mostra come sia stato sottovalutato il ruolo del lavoro nella crescita del Paese. Soprattutto sono contrario e indignato per le norme sulla pace fiscale: più che una pace è una resa incondizionata agli evasori, uno sconto senza alcun pegno. Una misura iniqua nei confronti di chi, invece, le tasse le ha pagate regolarmente. Inoltre, reputo inopportuna e politicamente sbagliata la 'rozza' polemica che si è accesa con l’Europa.

A proposito di Europa, proliferano i populismi e i partiti euroscettici sono sempre più in ascesa: quale futuro ci attende?

Sono stato recentemente al Parlamento europeo di Strasburgo e andrò a Helsinki ai primi di novembre al Congresso del Ppe, dove sono stato invitato a partecipare come osservatore. L’ideale europeo, come cattolici, ci appartiene e non vogliamo rinunciarci, ma siamo anche consapevoli che questa Europa deve essere migliorata, e non poco. La crisi economica, la pressione migratoria, la Brexit hanno acuito i sentimenti di scetticismo verso Bruxelles e rilanciato le identità nazionali. Così hanno preso piede le forze conservatrici, più che identitarie, capaci di significativo radicamento popolare, che purtroppo cadono in nazionalismi chiusi e impraticabili. Noi continuiamo a guardare con speranza all’Europa confidando che la sua radice popolare fatta di democrazia, promozione della pace, dello sviluppo e della solidarietà possa essere recuperata e che si possa così rispondere alle giuste esigenze di libertà, identità e sicurezza sociale. Nonostante i molti errori commessi, il nostro partito di riferimento è sempre il Ppe. Un Ppe attento all’esigenza di riformare l’Europa, di rispetto delle culture nazionali e popolari e favorevole all’economia sociale di mercato, in grado di equilibrare il liberismo e la finanza senza regole con l’intervento dello Stato; siamo lontani, invece, dalle proposte che estremizzano i caratteri identitari, l’egualitarismo e il giustizialismo. Guardiamo con molta attenzione alle elezioni europee del prossimo maggio, un appuntamento importante e decisivo per il nostro futuro e per il futuro dell’Unione europea.



Paolo VI è stato una figura fondamentale per la nascita del Movimento Cristiano Lavoratori nel 1972. Le parole di Giovanni Battista Montini hanno da subito ispirato l'azione di quei "lavoratori cristiani" che nel Dicembre dello stesso anno venivano salutati e spronati dal Pontefice in Piazza San Pietro.

Presidente Paolo VI, di recente proclamato santo, ha rivestito per il Movimento un’importanza particolare, ci può dire perché?

Paolo VI è stato il Papa che ha visto nascere il nostro Movimento. Proprio lui ha sollecitato la nostra formazione di associazione al servizio del mondo del lavoro, ispirata al Magistero e alla Dottrina Sociale della Chiesa. Le sue parole di incoraggiamento ancora oggi continuano ad illuminare il nostro cammino cristiano ed il nostro essere al servizio della società e della Chiesa. Anche per questo ho appreso con gioia la notizia della sua canonizzazione perché gli sono state riconosciute le grandi doti, umane e spirituali, di cui tutti noi abbiamo avuto la fortuna di essere testimoni.