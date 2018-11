Totaro: «Serve uno sforzo di tutti per salvare l'Ostetricia di Termoli»

. Riportiamo la nota del dottor Giancarlo Totaro (Presidente del sindacato medico 118-Fimmg), che torna nuovamente sulla polemica politica sulla chiusura di ginecologia.

«A due mesi dalla fine dell'anno, presso il reparto di ostetricia, ci sono stati circa 300 parti: ancora troppo pochi per i 500 l'anno previsti dalla legge Balduzzi.

Serve muoversi subito per salvare il reparto di ostetricia, mancano appena due mesi alla fine dell'anno: tutti insieme politici, medici, parti sociali e comitati.

Adesso è ora che i politici molisani ed i relativi partiti, anche nella gravissima assenza di un commissario straordinario della sanità, dicano chiaramente se vogliono salvare la Ginecologia di Termoli e preservare e rilanciare l'Oculistica insieme a tutti i reparti in difficoltà o se intendono adeguarsi supinamente alle cieche logiche ragionieristiche previste dalle norme nazionali come la legge Balduzzi.

Basta ricordare che all'ospedale di Termoli tutti i reparti tranne 3 non hanno più un direttore (primario) che sono già semplici appendici dell'ospedale di Campobasso.

In pratica basta un tratto di penna di un commissario ed il Servizio sanitario Regionale si concretizza nella sua attuazione che prevede un unico ospedale con un unica sede ubicata a Campobasso.

Non c'è più tempo: i partiti si devono schierare e dire chiaramente quale futuro dare all'ospedale San Timoteo ed ai cittadini termolesi e bassomolisani.

A giudicare dalle polemiche di questi giorni, Il rischio di chiusura e/o ridimensionamento funzionale e strutturale di alcuni reparti dell'ospedale di Termoli come Ginecologia e Oculistica finalmente viene percepito come reale e contingente da molti politici.

La polemica politica alla fine è arrivata: non ci scandalizza il linguaggio ed il gergo proprio della polemica usato, la politica ormai la si fa così: molto social e di pancia.

Non lo condividiamo, pazienza, ma la politica doveva arrivare al problema con le proprie gambe e la sua identità perché senza i politici "non si canta messa" e le lotte risultano sempre inutili e perdenti.

Sulla scacchiera si presenta una situazione politica difficilissima per le sorti dell'ospedale di Termoli, che vede schierate in campo una compagine locale con il comune a maggioranza di centro sinistra, la regione con un centro destra, a cui aggiungere un governo della sanità affidato ai Cinquestelle ed un commissario, forse in pectore, che costituisce una grossa incognita sia per l'allocazione politica che per il mandato che riceverà.

Una situazione politica che più complicata non poteva essere.

Quindi come categoria sollecitiamo tutti i partiti politici locali a prendere una posizione comune, con concreti atti istituzionali di loro competenza inequivocabili circa la salvaguardia di tutto l'ospedale di Termoli nella sua integrità con tutti i reparti esistenti, ed anzi si attivino per il rilancio del nostro ospedale che è l'unico in regione che potrebbe rilanciare la sanità regionale, in modo da affrontare uniti gli eventuali ulteriori tagli che il nuovo commissario potrebbe intraprendere in una riorganizzazione esclusivamente ragionieristica della sanità Molisana senza tener conto delle esigenze di cura della gente Bassomolisana che sarebbe costretta ad andarsi a curare e nascere fuori regione, a Vasto, e scongiurare inoltre che, dopo secoli, il 2018 sia l'ultimo anno che all'ufficio anagrafe di Termoli risultino bambini che avranno scritto sulla carta di identità :

luogo di nascita - "NATO A TERMOLI".

Con la chiusura del reparto di Ginecologia, quindi, si priverebbe un territorio della propria "identità" per sempre, un atto politico grave, altamente simbolico e doloroso per tutti i cittadini termolesi.»