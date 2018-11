Materiali a contatto con gli alimenti, c'è la nuova normativa

CAMPOBASSO. Confcommercio Molise ricorda a tutti gli opertori del settore l’obbligo di comunicazione all’autorità sanitaria competente per territorio nei casi di produzione, deposito, trasformazione e distribuzione dei Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (Moca), aspetto poco considerato ma importantissimo della sicurezza alimentare.

“L’obbligo di comunicazione – sostiene il direttore di Confcommercio Molise, Irene Tartaglia - permette di creare un database nel settore dei Moca e le autorità sanitarie potranno così svolgere attività di controllo ufficiale degli stessi. A essere interessati da questa normativa sono produttori, operatori della distribuzione all’ingrosso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.”

Sotto la sigla Moca Che si possono riassumere gli utensili da cucina e da tavola, stoviglie, pentole, posate, piatti, bicchieri, spatole, palette, cucchiaini, imballaggi e materiali da imballaggio (pellicole, fogli, imballaggi vari, sacchetti, tappi, supporti metallici, film e pellicole di confezionamento). E poi ancora imballaggi e contenitori di plastica, recipienti e contenitori (coppe, vassoi, vaschette, secchi), macchinari e impianti industriali, macchinari e attrezzature per la trasformazione degli alimenti.

Confcommercio Molise ricorda che la normativa + entrata in vigore lo scorso 31 luglio. Per le nuove imprese, la comunicazione va fatta contestualmente all’inizio dell’attività. Ogni azienda deve inoltre essere dotata di un protocollo di autocontrollo del processo produttivo degli oggetti indicati, in modo da garantire sempre tracciabilità e rintracciabilità. La comunicazione, una per ogni sede operativa gestita, da normativa va inoltrata al Suap competente per territorio, in riferimento alla sede operativa dello stabilimento. Lo sportello invierà poi il tutto all’Autorità sanitaria.

Le sanzioni per chi non adempie all’obbligo di comunicazione vanno da 1.500 a 9 mila euro.

Per informazioni e consulenza, ci si può rivolgere agli uffici di Confcommercio Molise, telefono 08746891molise@confcommercio.it