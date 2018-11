«Bus dal Molise a Roma contro il razzismo e il decreto Salvini»

TERMOLI. La città invisibile e la Casa del Popolo di Campobasso, hanno organizzato un bus dal Molise per la capitale, contro il Decreto Salvini e contro il razzismo.

La partenza sarà sabato 10 novembre, partenze da Termoli e Campobasso.

«Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri. (Don Lorenzo Milani)



Siamo stanchi di subire le politiche di esclusione e repressione di questo governo come di quelli precedenti. Vogliamo dare un segnale forte a chi vuole dividerci usando il razzismo e la guerra tra poveri. Vogliamo più diritti per tutti, nessuno escluso!».



Per info Termoli: Francesco 3202355339 - Campobasso: Italo 3358191842 - Casa del Popolo 0874 422981



Partenza da Termoli: alle ore 9, Piazzale Donatori di sangue

Partenza da Campobasso: alle ore 10, vecchio Romagnoli