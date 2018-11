Forze dell’Ordine a sirene spiegate in zona contrada Airino Copyright: Termolionline

TERMOLI. Volanti della Polizia e gazzelle dei Carabinieri a sirene spiegate nella zona di contrada Airino tra piazza del Papa e via Madonna delle Grazie.

Tanta la curiosità dei presenti per questo dispiegamento di mezzi in un pigro sabato del ponte di tutti i Santi.

Prime ipotesi farebbero pensare a un’aggressione, testimoni dicono di aver visto un immigrato in forte stato di agitazione che dopo aver pestato una guardia giurata che lo inseguiva, è partito in una folle fuga a piedi e a petto nudo nonostante le temperature non proprio miti, forse rimasto denudato dalla precedente colluttazione con la guardia giurata.

La sua corsa sarebbe stata arrestata dalle Forze dell'Ordine che sarebbero prontamente intervenute con un'arresto, tuttavia la dinamica è ancora tutta da ricostruire.

In quella zona sono presenti numerose attività commerciali e abitazioni private quindi le ipotesi sono tante e fantasiose.

Notizia in aggiornamento.