Maltempo, lutti e danni: «Grande dolore, rilanciare la cultura della prevenzione»

ROMA. “In questo momento di grande dolore, per i disastri provocati dal maltempo, voglio esprimere la massima vicinanza, da parte mia e di tutta la Fai-Cisl, a quanti si trovano in condizioni di grande difficoltà e a tutti coloro che hanno subìto la perdita di cari e familiari”.

Lo scrive il Segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota, sulla pagina Facebook della federazione agroalimentare ambientale della Cisl.

“Da veneto – aggiunge il sindacalista – seguo i tragici eventi del bellunese con profonda commozione, ma sappiamo che è su tutto il territorio nazionale che le calamità naturali stanno provocando danni ingenti. Davanti a fenomeni climatici sempre più violenti rinnoviamo l’appello rilanciato più volte dalla nostra federazione per generare una maggiore cultura della prevenzione, valorizzando il lavoro degli addetti alla bonifica e degli operai idraulico forestali.

Garantiamo su questo il nostro massimo impegno per aggiornare e rafforzare, con adeguati strumenti contrattuali, tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio questi ruoli, che rappresentano un pezzo fondamentale della messa in sicurezza del territorio e la gestione delle risorse idriche. Massima solidarietà e un grazie di cuore, infine, a tutti coloro che sono impegnati in queste ore per intervenire nelle zone colpite da frane e alluvioni e per portare aiuti concreti alla popolazione”.