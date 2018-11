Gattino si ripara in casa di estranei per il temporale

TERMOLI. In contrada Porticone, a Termoli, segnalano la presenza di questo gattino tricolore riparatosi da ieri sera sotto il temporale in casa da un gentile signore che momentaneamente lo sta tenendo in stallo. Ha un collarino presupponiamo sia padronale. Qualcuno lo sta cercando?

Rivolgersi a Gilda, whatsapp 340.7983320.