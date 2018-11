A14, code chilometriche in direzione Sud

PESCARA. Lunghe code di circa due chilometri si stanno registrando nel pomeriggio di oggi, domenica 4 novembre nel tratto autostradale della A14 compreso fra Pescara Ovest e Ortona in direzione Bari e Pescara Sud e Lanciano nella stessa direzione. Sembra che il tempo di percorrenza nel primo tratto si aggiri intorno ai 50 minuti, mentre nel secondo intorno ai 90 minuti. Complici il maltempo ed una pioggia che non agevola il transito delle auto, ma soprattutto i cantieri disseminati ovunque, croce di tanti automobilisti ogni giorno costretti ad usufruire dell'autostrada.

Inoltre sono molte le famiglie che hanno approfittato del lungo ponte del 1° novembre per uscite fuori porta o per raggiungere parenti in varie parti d'Italia e oggi, come da previsioni, tutti rientrano in vista della nuova settimana che sta per cominciare.