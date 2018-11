Rassegna Tempi Moderni, doppia proiezioni di «Io e Annie»

TERMOLI. Prosegue con un’ampia partecipazione di pubblico la rassegna cinematografica Tempi Moderni, giunta alla sua quinta edizione. Promossa da una rete di associazioni culturali del territorio in collaborazione con il cinema Oddo di Termoli, la rassegna si caratterizza per un’attenzione ai temi sociali e al cinema d’autore. Diffondere cultura cinematografica e promuovere una riflessione nella nostra comunità su tematiche rilevanti di attualità, due tra gli scopi principali del progetto.

Giovedì 8 novembre, ad esempio, si torna ad uno dei classici del cinema con Io e Annie: è la storia del comico Alvy Singer che racconta le sue riflessioni sulla vita, sulla morte e sulla fine del suo rapporto con Annie Hall. Un racconto semplice, corredato da battute indimenticabili che caratterizzeranno lo stile di Woody Allen. È il film che lo ha consegnato nel pantheon dei grandi registi.

Come di consueto gli organizzatori vi aspettano nel doppio spettacolo delle 18 e delle 21.

A partire da questa edizione, una novità, per andare incontro alle esigenze del variegato pubblico di Tempi Moderni: lo spettacolo delle 18 sarà doppiato in italiano, mentre quello delle 21 in lingua originale sottotitolato.