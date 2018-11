Tutela dell'acqua, il Molise verso l'applicazione del Decreto ministeriale

CAMPOBASSO. La III Commissione, presieduta del suo Presidente, Armandino D’Egidio, nella seduta di questa mattina ha espresso parere favorevole alla proposta di legge regionale avente ad oggetto: “Disposizioni per la qualificazione dei prelievi per uso irriguo”. La PdL è stata presentata da tutti i componenti della Commissione, Consiglieri Nicola Eugenio Romagnuolo, Antonio Tedeschi, Armandino D’Egidio, Valerio Fontana e Fabio De Chirico. “L’ordinamento regionale –si legge nella relazione di accompagnamento all’atto propositivomanca di una compiuta disciplina relativa alla tutela della risorsa idrica e quindi anche di una normativa che affronti il tema della quantificazione e della misurazione dei prelievi idrici che possa rappresentare il riferimento in grado di declinare, nella nostra realtà territoriale, i principi e le disposizioni espresse nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 31 luglio 2015 (Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo)”.

La proposta quindi – come si evidenzia ancora nella relazione- fa propri i criteri e i principi espressi nello stesso Decreto ministeriale, e ne “demanda l’attuazione ad un regolamento regionale che, per sua natura, meglio può dettagliare gli aspetti tecnici”. La proposta di legge passo ora all’attenzione dell’Assemblea per i successivi provvedimenti. La Commissione ha poi indicato relatore in Aula il Consigliere Nicola Eugenio Romagnuolo.