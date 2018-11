A14, chiusa per lavori l'entrata della stazione di Vasto Nord

VASTO. Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 21 di mercoledì 7 alle ore 06, di giovedì 8 novembre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Vasto nord, verso Pescara, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Val di Sangro.