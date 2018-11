Commissario ad acta, Romagnuolo: «Si convochi un Consiglio regionale dinanzi Palazzo Chigi»

CAMPOBASSO. «Per la nomina del Commissario ad acta della sanità molisana, chiedo che venga urgentemente, immediatamente convocato un Consiglio Regionale davanti Palazzo Chigi a Roma. Tutto il resto, sono solo chiacchiere».

Lo dichiara il consigliere regionale, Aida Romagnuolo che rimarca come questo passo sia significativa espressione della volontà politica dell'assise eletta dai cittadini molisani.

Portare a Roma tutto il Consiglio Regionale del Molise, ha continuato Romagnuolo, sarebbe non solo un gesto di grande maturità politica e umana, ma dimostrerebbe anche il nostro leale e sincero attaccamento ai bisogni del cittadini e il nostro totale rispetto verso il nostro territorio. Ormai di questa farsa, ha proseguito Romagnuolo, i molisani non ne possono più e pertanto non possiamo più sentirci una "colonia" di un governo che, alla salute dei cittadini, preferisce parlare per mesi sul condono edilizio. É ora di dire basta, ha concluso Romagnuolo.