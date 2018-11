«Rendiconto finanziario 2017»: incontro in Prefettura

CAMPOBASSO. Il giorno 19 novembre 2018, alle ore 11, presso il salone d’onore della Prefettura in Campobasso, Piazza Gabriele Pepe 24, questa Sezione regionale di controllo - alla presenza dei rappresentanti della Giunta e del Consiglio Regionale e delle più alte cariche istituzionali – si pronuncerà sulla parifica del Rendiconto della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2017.

Per l’occasione, il collegio giudicante sarà presieduto dal Presidente della Corte dei conti, dottor Angelo Buscema.

Dopo il saluto del Presidente della Corte, Angelo Buscema, e l’intervento di apertura del Presidente di questa Sezione di controllo, Mario Nispi Landi, il Consigliere Luigi Di Marco riassumerà gli esiti delle verifiche condotte sulla gestione 2017 dell’Ente Regione e dell’intero sistema Molise e sul rendiconto approvato dalla Giunta Regionale. Seguirà la requisitoria del Procuratore Regionale della Corte dei Conti per il Molise, Consigliere Stefano Grossi, e un breve intervento di replica del Presidente della Regione, Donato Toma. La Corte si ritirerà in Camera di Consiglio per assumere la propria decisione, di cui, al termine, verrà letto il dispositivo in pubblica adunanza.



I