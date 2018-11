Larino, pubblicata la graduatoria dei beneficiari di assistenza

LARINO. Terminata la prevista attività istruttoria, condotta in collaborazione con il Distretto Sanitario di Termoli-Larino, in osservanza alle vigenti procedure operative in materia di integrazione socio-sanitaria, l'Ambito Territoriale Sociale di Larino rende noto che sul sito istituzionale dei Comune capofila di Larino www.comunelarino.it è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari degli interventi assistenziali, a valere sul programma regionale per la Non Autosufficienza 2017, riservati ai destinatari lettera A. Gli interventi, della durata di mesi 12, consistono nell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e del contributo economico mensile di € 400,00 in favore del caregiver che si prende cura del proprio congiunto non autosufficiente. A beneficiare della predette misure, di rafforzamento della domiciliarità, sono 41 pazienti in condizione di disabilità gravissima per una spesa complessiva di € 210.069,49.

Sempre nell'ambito del programma regionale per la Non Autosufficienza 2017, approvato con D.G.R. n. 239 del 24.05.2018, I'Ambito territoriale sociale di Larino, nelle scorse settimane, ha approvato i progetti tesi all'autonomia in favore di 4 minori affetti da autismo per un importo complessivo di € 31.600,00, nonché le attività afferenti ai tre Centri Socio -Educativi per disabili presenti sul territorio dell'ambito (Centro socio educativo il Melograno di Larino, Centro socio educativo comunale di Santa Croce di Magliano e Centro socio educativo comunale di San Martino in Pensilis) per un finanziamento complessivo di €125.000,00. Il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano, dr.ssa Eloisa Arcano, ringrazia il. Distretto Sanitario di Termoli-Larino, nella persona del Direttore, dottor Giovanni Giorgetta, la PUA di Larino e di Santa Croce di Magliano, nonché la rete territoriale dei MMG e degli Assistenti Sociali dell'Ambito territoriale sociale per il lavoro di èquipe multidisciplinare svolto.