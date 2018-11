Contratto per il progetto del tunnel, la diffida della minoranza

TERMOLI. Il giorno mercoledì 7 novembre 2018 alle ore 10.30, presso la sala consiliare della minoranza al Comune di Termoli, si terrà una conferenza stampa per illustrare l’atto di diffida e significazione avverso l’aggiudicazione definitiva e stipula della relativa convenzione – contratto per il progetto del tunnel posto in essere dalla minoranza al Comune di Termoli. La conferenza stampa sarà tenuta dai consiglieri comunali Antonio Di Brino, Michele Marone e Annibale Ciarniello.