Settimana del povero, la Caritas presenta le sue attività

TERMOLI. Venerdì 9 novembre 2018, alle 9.30, nella sala della Cittadella della Carità in piazza Bisceglie, 1 a Termoli è convocata una conferenza stampa per presentare la prima “Settimana del povero – Caritas Aperta” in programma dal 12 al 18 novembre nell'ambito della Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco. L’incontro sarà anche un’occasione per conoscere tutte le attività offerte dalla Caritas e approfondire i servizi, i progetti e le opportunità di volontariato e formazione.