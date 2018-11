Cagnolina investita: smarrita o abbandonata?

TERMOLI. Questa meravigliosa cagnolina di pochi mesi è stata trovata in prossimità della rotatoria tra via Volturno e via Firenze a Termoli.

Probabilmente smarrita o malauguratamente forse abbandonata.

Purtroppo è stata anche investita, ma fortunatamente non ha riportato traumi fisici.

Se qualcuno l'avesse smarrita e la riconosce o semplicemente volesse adottarla, può contattare la signora Giulia al numero 338.8123768 o la nostra redazione: redazione@termolionline.it