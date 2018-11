Guglionesi, i portavoce del M5S incontrano la cittadinanza

GUGLIONESI. I portavoce del Movimento cinque Stelle in Consiglio regionale e in Parlamento saranno in tutti i comuni del Molise, per ascoltare e confrontarsi con la cittadinanza.

Giovedì 8 novembre saranno presenti a Guglionesi, presso la Sala Consiliare di via De Sanctis 55, alle ore 18.

Tra le tante tematiche affrontate la questione inerente ai fondi stanziati dal governo per il terremoto ma che a causa della negligenza del governo regionale ancora non vengono erogati alle famiglie.



«Pensiamo davvero che questa sia la vera emergenza del momento! Le famiglie di sfollati lo chiedono.

Accollarsi una spesa imprevista come l'affitto di una casa non è facile, soprattutto per chi vive disagi economici preesistenti.



Fino a quando si protrarrà questo stato d'incertezza?».