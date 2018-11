Al Fahrenheit la presentazione del libro «L’acquaiola» di Carla Maria Russo

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore” la scrittrice Carla Maria Russo presenterà il suo libro “L’acquaiola”(Piemme) venerdì 9 novembre alle ore 18, presso la libreria Fahrenheit, in Via Cina 34.

L’incontro si svolge in collaborazione con il Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli, dove la scrittrice sarà ospite il giorno successivo, sabato 10 novembre, per un incontro riservato agli studenti dell’istituto. Maria ha quindici anni, vive in un paesino dell’Appennino centro meridionale d’Italia e mantiene se stessa e l’anziano padre malato facendo la bracciante nei campi dei signori, un lavoro incerto e molto gravoso, fino a quando non viene assunta come acquaiola nella casa di don Francesco, il signorotto del paese, con il compito di recarsi più volte al giorno e con qualunque tempo alla fonte, che dista tre chilometri dal paese, per rifornire la famiglia di acqua.

A don Francesco, infatti, è nato il quinto figlio, Luigi, il quale rivela fin dall’infanzia una natura ribelle, precoce e assetata di libertà. I destini di Maria e Luigi, così diversi fra loro, si intrecceranno in una serie di vicende dolorose ma, allo stesso tempo, intense e salvifiche per entrambi. Intorno a loro, una umanità umile, legata alla terra e alle antiche tradizioni, assuefatta a una vita di miseria, sacrifici e secolari soperchierie sopportate con fatalistica rassegnazione e per questo spesso dura e inflessibile, ma anche capace di pietà e umana solidarietà. Sulla scia dei suoi libri precedenti, tutti romanzi storici di grande successo, Carla Maria Russo fornisce con “L’acquaiola” una prova di grande maturità letteraria e regala ai lettori un personaggio grandioso. Moderatrice dell’incontro sarà Marica Macchiagodena, insegnante di inglese del Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli.