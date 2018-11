Campomarino, colori e profumi tipici nella ″Festa d'autunno″

CAMPOMARINO. Il Comune di Campomarino, unica Città del Vino della Regione Molise, tramite l'assessorato al Turismo, organizza, domenica 11 novembre, la "Festa d'autunno". Questa suggestiva manifestazione si volgerà in concomitanza con la celebrazione della Giornata Europea dell’Enoturismo, promossa dalla Rete europea delle Città del Vino. L'evento avrà luogo a Nuova Cliternia nella piazza antistante il Santuario di Madonna Grande, un'occasione di promozione territoriale, considerando che le realtà produttive potranno beneficiare di un ritorno d'immagine e di indotto che il circuito inevitabilmente innesca, e che quest'anno verrà animata da una rassegna di Artisti di strada, musica in filodiffusione, esposizioni artigianali e degustazione di olio, vino, castagne, scrippelle grazie alla preziosa collaborazione del Laboratorio delle idee.

Il periodo è perfetto e ci permette di scoprire colori e profumi tipici del posto. In questa speciale occasione le vie del borgo di Nuova Cliternia assumeranno un fascino particolare, tipico di un borgo rurale, grazie ai profumi di vinaccia fresca, delle caldarroste cotte nei bracieri, strutture all’aperto con prodotti di vario genere insediati in modo permanente dall’apertura alla chiusura e per tutta la durata dell’evento, che rappresentano e testimoniano le realtà del posto.

Appuntamento a Nuova Cliternia domenica 11 Novembre dalle ore 15.00: vietato mancare!