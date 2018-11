Scoppia un tubo del serbatoio di Montecilfone, rischio crisi idrica

MONTECILFONE. Il primo cittadino di Montecilfone, Franco Pallotta, ha informato tramite Facebook di una «importante rottura nella condotta principale della rete idrica cittadina». I danni sarebbero ingenti: «Siamo costretti a chiudere», prosegue il post, «Non sappiamo fino a quando.»

Proseguendo nella conversazione telematica, il sindaco fornisce ai suoi concittadini altre informazioni sull'accaduto: «È letteralmente scoppiato il tubo principale di uscita dal serbatoio, sollevando la pavimentazione. L'acqua zampillava da decine di punti. Stiamo già intervenendo. Per ora non so quanto tempo (e quanti soldi) ci vorranno».

Come ha argutamente sottolineato un utente commentando il post, «sopra al cotto, l'acqua bollita»: un paese che solo un paio di mesi fa si è trovato ad essere epicentro di un forte sciame sismico, ora potrebbe dover fronteggiare un'emergenza idrica.