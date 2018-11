Promozione, il Termoli 2016 ospita il Baranello

TERMOLI. Ancora sul campo della Polisportiva Santissimi Pietro e Paolo la formazione del Termoli 2016 ospiterà in casa il Baranello. Un incontro che vedrà i ragazzi allenati da Zito cercare la vittoria dopo alcuni turni di stop e il pareggio della scorsa settimana.

Appuntamento in via Biferno alle 14.30 per la decima giornata del torneo di Promozione molisana.