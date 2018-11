Fondi Ue, Lezzi: in manovra task force per aiutare piccoli comuni

ROMA. "Nella Legge di bilancio abbiamo previsto una task force che aiuti anche il più piccolo comune a fare progetti con i fondi europei. Così aiuteremo gli enti locali dato che a loro mancano spesso le risorse umane." Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi in un'intervista pubblicata oggi dal Giornale di Sicilia.

Rispondendo sulle misure per il Sud in manovra, Lezzi annuncia che "ci sono anche 15 miliardi di investimenti di cui è obbligatorio che il 34% vadano al Sud. Fino quest'anno quella percentuale era inferiore al 29%. Ci sono poi 800 milioni l'anno nel Fondo sviluppo e coesione per investimenti di cui l'80% al Sud. Su cosa investire, ne discuteremo con le Regioni. Mi piacerebbe siglare contratti regionali di sviluppo per strade, ferrovie, opere incompiute, edilizia scolastica. Poi c’è anche la decontribuzione per nuovi assunti al Sud senza limiti di età, con la sostituzione del 100% degli oneri Inps per il 2019-2020 con contributi figurativi".