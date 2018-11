I geologi molisani nelle scuole per parlare di protezione civile e prevenzione

CAMPOBASSO. Anche l'Ordine dei Geologi del Molise ha aderito alla seconda edizione della giornata dedicata all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”, che vedrà impegnati, nella mattinata di venerdì 16 novembre, i geologi professionisti in circa 12 scuole molisane.

Già lo scorso anno, il 20 ottobre i Geologi sono entrati in circa 300 scuole italiane per trasferire agli studenti la cultura geologica e di protezione civile.

Gli obiettivi: diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente;

divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente;

divulgazione del Sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.

Ai geologi verrà fornito del materiale didattico di base, che verrà poi adattato ed arricchito in base alle criticità specifiche del territorio di intervento.

La mattinata nelle scuole sarà così articolata:

– gli insegnanti accompagneranno gli studenti di più classi nell’aula magna o nella palestra (in media circa 200 / 250 studenti);

– i geologi si presenteranno, spiegheranno il motivo della loro presenza nella scuola illustrando sinteticamente il progetto che coinvolge altre scuole e, quindi, migliaia di studenti italiani.

Tematiche da affrontare:

– Il ruolo del geologo nella pianificazione, nella progettazione, ecc.;

– Definizione di pericolosità e rischio; i rischi naturali; il Sistema della protezione civile;

– I corretti comportamenti in caso di calamità naturali;

Verranno illustrati esposti i rischi naturali specifici del territorio, anche con l’ausilio del Pai, Psda, studi di Ms.

Verrà lasciato, infine, ampio spazio al dibattito ed alle domande degli studenti e degli insegnanti.