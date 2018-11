Riduzione delle indennità, la Fanelli presenta la sua proposta di legge

CAMPOBASSO. Il Consigliere Micaela Fanelli ha presentato una proposta di legge, contraddistinta con il n. 30, avente ad oggetto: “Riduzione delle indennità ai Consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi dei piccoli comuni”. La Proposta di legge “nasce dall’esigenza – si legge nella relazione illustrativa- di dare un segnale inequivocabile della volontà di ridurre strutturalmente le spese sostenute dalla Regione per i costi della politica, riducendo le indennità ed eliminando anacronistici istituti come quello dell’Assegno di fine mandato”. In particolare l’atto legislativo prevede, all’art. 1, l’abolizione dell’Assegno di fine mandato per i componenti dell’Assise consiliare; mentre, all’art. 2, viene fissata al 18,33% la riduzione del trattamento economico dei Consiglieri regionale, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente e dei componenti della Giunta. Le economie generate dalle riduzioni previste dalla proposta di legge –si rileva ancora nell’art. 3 - verranno destinate al finanziamento di politiche a sostegno dei negozi nei piccoli comuni. Il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone ha assegnato la proposta di legge per l’esame di rito alla I Commissione consiliare, Ordinamento ed organizzazione amministrativa, competente per materia. Campobasso, 12 novembre