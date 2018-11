Scende in campo Campomarino in MoVimento con «#AlberiPerilFuturo2018» Copyright: Facebook

CAMPOMARINO.«#AlberiPerilFuturo2018» questa è il titolo dell’iniziativa di partecipazione ambientale che il Movimento cinque Stelle lancia in occasione della «Giornata nazionale dell’albero».

«Un evento senza nessun colore politico, perché la natura è un bene di tutti».

L’evento si terrà domenica 18 novembre dalle 10.30 in via C. Alberto dalla Chiesa, a Campomarino.

«Provvederemo tutti insieme alla piantumazione di nuovi giovani alberi che andranno ad arricchire il parchetto adiacente la Chiesa Santo Spirito.

Chi pianta un albero, mette radici nel domani, la natura è il motore del mondo e noi vogliamo insegnarlo ai piccoli di oggi per essere Grandi domani!».

Vieni a festeggiare la natura insieme a noi, collaboriamo alla «#forestazioneurbana» Campomarino in MoVimento c’è!».