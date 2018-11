Glum Agency tra le migliori agenzie di pubblicità anche nel 2018

SAN SEVERO. Arrivare al top è l’obiettivo di ogni azienda. Rimanerci e confermarsi anno dopo anno tra le migliori realtà del settore è invece una prerogativa esclusiva delle grandi imprese.

Per il quarto anno consecutivo Glum Agency, l’agenzia di comunicazione e pubblicità di Gennaro Di Domenico, CEO e Founder dell’azienda, è stata premiata tra le migliori agenzie di comunicazione all’Open Art Award, il concorso internazionale per la pubblicità che si è tenuto sabato 10 novembre a Napoli, nella spettacolare cornice dell’Istitut Français Grenoble. OpenArt Award - International Advertising Award è l’unico premio dedicato alla pubblicità e al marketing in Italia ad avere una valenza “istituzionalmente riconosciuta”.

Negli anni, infatti, il premio ha ottenuto i patrocini di Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania, Comune di Napoli, Camera di Commercio, AssoCom e UniCom, ed è stato insignito dalla medaglia del Presidente della Repubblica nel 2014.

A dare ulteriore risalto al concorso la sua continua crescita a livello di partecipazione e qualità delle agenzie in gara; quest’anno 131 agenzie di comunicazione hanno messo a concorso ben 1018 artworks in rappresentanza di 675 marchi aziendali.

OpenArt Award è dunque oggi il premio più ambito nella categoria della pubblicità non solo in Italia ma anche in Europa, visto che ben 20 delle agenzie in concorso hanno sede in paesi europei (Spagna, Inghilterra, Francia, Austria, Malta).

Sabato Glum Agency è stata premiata con la targa Oro per la categoria “video”, con il video corporate realizzato per Cassioli Group e con la targa Argento per la categoria “outdoor”, grazie al progetto di campagna Adv della nuova collezione eyewear 2018 di Malù Milano.

“Due riconoscimenti che ci riempiono d’orgoglio” afferma Gennaro Di Domenico, Ceo di Glum. “Essere premiati per il quarto anno consecutivo è un traguardo importantissimo che conferma quanto di buono abbiamo fatto nell’ultimo anno e che vogliamo continuare a fare.

La nostra realtà è in crescita e il passo importante che abbiamo compiuto all’inizio dell’anno ne è la testimonianza perfetta: nel 2018 abbiamo inaugurato la nostra nuova sede aziendale a San Severo, che va ad aggiungersi a quella di Siena. Lo abbiamo fatto in ottica di una sempre maggiore crescita e presenza sul territorio nazionale: Glum è un’azienda che non si accontenta e che vuole continuare a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.