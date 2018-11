Ampliamento del cimitero, si discute la finanza di progetto

TERMOLI. Giovedì 15 novembre 2018 alle ore 11.30, presso la sala consiliare della minoranza al Comune di Termoli si terrà una conferenza stampa per discutere e rendere nota la finanza di progetto per l’ampliamento del Cimitero comunale della Città di Termoli che quest’amministrazione intende porre in essere nei confronti della questione. La conferenza stampa sarà tenuta dai consiglieri comunali Antonio Di Brino, Michele Marone e Annibale Ciarniello e da Christian Zaami.