Hidrosport si aggiudica 5 successi al «Trofeo della velocità esordienti»

SAN GIULIANO DI PUGLIA. La prima competizione della stagione agonistica riservata alla categoria Esordienti, conferma ancora una volta la Hidrosport ai vertici del nuoto molisano. Nella bellissima piscina di San Giuliano di Puglia, il nuovo format voluto fortemente dalla Delegazione Molisana della Federazione Italiana Nuoto, riscuote grande successo di partecipazione e mette in evidenza le ottime capacità tecniche ed eclettiche, di giovanissimi talenti in erba.



La gara: ogni atleta è stato chiamato a cimentarsi in tutte e quattro le discipline agonistiche, Dorso-Rana-Farfalla-Stile Libero, portando con sé in eredità il riscontro cronometrico acquisito in ciascuna competizione nella distanza dei 50 metri, la sommatoria dei tempi ha dunque determinato le classifiche finali, suddivise per anno di nascita nelle due categorie Esordienti B (Femmine nate 2009 e 2010, maschi 2008 e 2009) e gli Esordienti A (Femmine 2007 e 2008, Maschi 2006 e 2007)

I risultati: le prime atlete a scendere in acqua sono state le appartenenti alla categoria Esordienti B dove la Hidrosport ha conquistato la medaglia d'oro con Eleonora Patierno classe 2010, che ha segnato il miglior crono in tutte le 4 discipline affrontate, aggiudicandosi la classifica finale con larghissimo margine sulle inseguitrici. Bene si son comportate anche Gemma Guiderdone, Cecilia Pacelli, Giulia Colalillo, Giulia D'aloisio e Mariagrazia Mendozzi. Nella classifica riservata alle 2009, protagonista è stata Miriam Di Ridolfo che, vincendo in maniera convincente le prove del Dorso e dello Stile Libero, ha conquistato la medaglia d'argento finale a solo mezzo secondo dal primo gradino del podio. Da segnalare anche le ottime prove di Alessia Fantetti, Rosalie Barbieri, Claudia Muccino, Sara Fantetti, Francesca Bellucci e Francesca Cerri che hanno concluso tra le prime 10 della classifica finale.

Nel settore maschile riservato ai nati 2009, doppietta Hidrosport con Luigi Pallante vincitore di tutte le 4 prove, affiancato sul podio dal compagno di squadra Francesco Ziccardi, ottimo argento finale,a precedere anche gli ottimi piazzamenti di Francesco Marra (4°) e Christian Giamberardino (6°).

Ma è nella gara riservataai 2008 che la Hidrosport fa fortemente la voce grossa con 6 atleti nei primi 6 posti. A vincere la medaglia d'oro finale è Michele Pio Gasbarrino che vince i 50m Rana, i 50m Farfalla e i 50m Stile libero ed è secondo a Dorso. Argento per Lino Santoro, vincitore della disciplina del Dorso, completa il podio Edoardo Libertone molto costante ed efficace in tutte le prove. A seguire Alessio Russo (4°), Emanuele Palmieri (5°) e Luca Cannarsa (6°).

Tra gli Esordienti A, nella classifica riservata alle nate 2008, Sara Colalillo conquista la medaglia d'argento finale, affiancata sul podio al terzo posto da Giovanna Muccitto; entrambe le atlete sempre tra le prime in tutte le discipline affrontate. Buone prestazioni sono arrivate da Domitilla Oriente (7°) e Liliana Carrino (8°). Spettacolo e sfida spalla a spalla tra le nate 2007 dove Claudia De Tullio fa il vuoto nella gara a Rana e sfiora di un soffio la vittoria nella classifica finale, dove si aggiudica una brillante medaglia d'argento a precedere il bronzo di Elisa Petti. Nella Top Ten anche Chiara Testa (4°), Eleonora Chiapperini (6°), Chiara Oriente (8°) e Benedetta Di Nezza (10°).

Tra i maschi Esordienti A nati 2007, medaglia d'oro per Gabriele Carfagna, che costruisce la sua vittoria finale aggiudicandosi il Dorso e mettendo in sequenza ottimi piazzamenti tra i primi 3 nelle restanti discipline. E tra i nati 2006 ancora due atleti giallo-blu sul podio finale con la medaglia d'oro di Daniel Agostini, straordinario protagonista in tutte le discipline, in particolare a Dorso dove il divario con gli altri pretendenti è stato ancora più evidente. Jacopo Varriano è salito sul terzo gradino del podio grazie a 3 prove molto convincenti a Dorso, Farfalla e stile libero. Anche qui altre prove molto incoraggianti e di spessore per Emanuele Di Frangia (6°), Francesco Abbruzzese (7°) e Christian Mancini (8°).

I commenti: Entusiasmo è trapelato dalle parole del Presidente Toni Oriente che ha sottolineato e apprezzato l'ottimo rendimento di tutti i suoi giovanissimi atleti impegnati, segno evidente di un lavoro quotidiano atto a formare le basi tecniche nel migliore dei modi, in virtù anche di una manifestazione innovativa come questo Trofeo della Velocità, in cui è fondamentale che gli atleti sappiano gestire le proprie risorse fisiche al meglio, ma soprattutto che siano già capaci di essere versatili in discipline tecniche così diverse tra loro.

Adesso i fari vengono puntati sul Meeting “Don Guglielmo” del prossimo weekend e c'è da scommettere che la Hidrosport sarà ancora lì, a contendere la vittoria su ogni distanza, su ogni disciplina e ribadire, ancora una volta, la propria leadership territoriale.