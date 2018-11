CAMPOBASSO. Cresce ed amplia la sua offerta ai consumatori l’Agrimercato di Campagna Amica a Campobasso. A partire da giovedì 15 novembre, infatti, il mercato al coperto di via Insorti d’Ungheria ospiterà anche una pescheria che verrà gestita dalla OP “San Basso” di Termoli. In occasione dell’apertura della pescheria l’Area Food dell’Agrimercato offrirà anche un apposito menù a base di pesce definito a “miglio zero”.

L’apertura del nuovo punto vendita rientra nella politica di ampliamento e potenziamento dell’Agrimercato sollecitato dai consumatori e condiviso da Coldiretti e Campagna Amica che segue l’arrivo, avvenuto la scorsa settimana, del birrificio artigianale “4 Queens”.

L’ampliamento della gamma di prodotti a km zero è un punto imprescindibile a sostegno tanto delle aziende, dunque dell’economia del territorio, quanto dei consumatori che ogni giovedì e sabato, dalle ore 8.30 alle 15.00, si recano all’Agrimercato per fare i loro acquisti di prodotti molisani a km zero, nonché gustare le sfiziose ed originali pietanze preparate nell’Area Food dello stesso.