Autobus in fiamme, Sabatini: «Episodio che non deve ripetersi»

CAMPOBASSO. Non poteva non intervenire dopo il dramma sfiorato ieri e comunque la disavventura con spavento subita dagli studenti la dirigente dell’Usr Molise Annapaola Sabatini. «Stigmatizziamo il gravissimo episodio verificatosi ieri mattina sul bus dell’Atm diretto nei comuni di Casacalenda e Larino con a bordo decine di nostri studenti che, per fortuna, sono usciti incolumi dal rogo che ha avvolto il mezzo di trasporto. Solo la buona sorte ha impedito che ci fossero feriti gravi. Esprimo viva indignazione e protesta per quanto accaduto, a nome dell’intera Comunità scolastica molisana e sono vicina agli studenti e alle famiglie per il grande spavento e lo scampato pericolo. Invito, altresì, il titolare e i vertici dell’Atm a garantire un controllo rigoroso di tutti i mezzi adibiti al trasporto dei passeggeri e, in particolare, dei nostri studenti e docenti, al fine di garantire la massima sicurezza. Episodi di questo tipo non devono mai più ripetersi».