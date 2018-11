TERMOLI. Sabato 17 novembre 2018 alle ore 11.00 l’Iiss “Alfano da Termoli” promuove l’incontro con il professor Giuseppe Nifosì, docente di Storia dell'Arte, sul tema: “Dal corpo antico al corpo moderno. La bellezza nella cultura visiva contemporanea, tra ideale e verità”. L’incontro, che si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Classico in Via Asia, organizzato in collaborazione con Scuola & Servizi di Michele Di Castro e con la casa editrice Laterza, sarà introdotto dalla professoressa Anna Maria Maiorino, docente di Storia dell’Arte del Liceo Scientifico Alfano. Un appuntamento aperto ad un pubblico di studenti (classi terze del Liceo Scientifico e del Liceo Classico) e docenti della disciplina di tutte le scuole. Attraverso l’arte non solo formazione: la scuola “fa” cultura.

Giuseppe Nifosì, laureato in Architettura, è Dottore di ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica. Ha svolto per anni un’intensa attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Architettura di Firenze. In qualità di studioso e relatore, partecipa a seminari e convegni. Come esperto di didattica della storia dell’arte, tiene corsi e incontri di formazione. È impegnato nell’insegnamento e nella divulgazione della storia dell’arte e dell’architettura, attraverso pubblicazioni, lezioni e conferenze in tutta Italia. È autore di saggi, articoli, testi scolastici.

Per la casa editrice Laterza ha recentemente pubblicato: Arte in primo piano (2010), L’arte svelata (2014), Arte in opera (2015), Cittadini dell’arte (2017), La fabbrica dell’architettura (2017), Viaggio nell’arte (2017) e L’arte allo specchio (2018).