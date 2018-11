Cagnolino smarrito in via Corsica cerca il suo padrone Copyright: TermoliOnline.it

TERMOLI. Questo cagnolino è stato visto in via Corsica, probabilmente si è smarrito: se qualcuno dovesse riconoscerlo può mettersi in contatto con i vigili e chiedere di Antonello Sciarretta.