MOLISE. Ha preso il via l’attività di comunicazione e di distribuzione domiciliare dei kit nei comuni di Ripabottoni, Morrone del Sannio, Provvidenti, Casacalenda e Montorio nei Frentani, dove il prossimo 10 dicembre si passerà dalla raccolta stradale alla raccolta differenziata dei rifiuti.

In vista del nuovo avvio sono state predisposte in ciascun paese diverse attività di comunicazione e occasioni d’incontro. Domenica scorsa a Ripabottoni si sono svolti sia l’Assemblea pubblica sia il Gazebo informativo durante i quali sono state spiegate le regole della raccolta differenziata e il funzionamento del servizio che sarà gestito in forma associata nei cinque comuni. I numerosi cittadini intervenuti hanno potuto chiarire i dubbi e le perplessità con i tecnici esperti di Ewap e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale guidati dal sindaco Orazio Civetta.

“Il servizio di raccolta differenziata nei cinque comuni dell’ambito dell’Unione dei Comuni Montani Castello di Gerione sarà svolto dalla Giuliani Environment a partire dal prossimo 10 dicembre, nel frattempo stiamo mettendo in atto tutte le iniziative utili per preparare i nostri cittadini a una nuova e importante occasione di crescita collettiva - commenta il presidente dell’Unione Nino Ponte”.

In elenco le prossime Assemblee pubbliche con i cittadini. Morrone: domenica 18 novembre alle ore 17,30 presso la palestra comunale. Montorio: domenica 25 novembre alle ore 17,00 presso la sala consiliare. Provvidenti: sabato 1 dicembre alle ore 17,00 presso la sala consiliare. Casacalenda: venerdì 7 dicembre alle ore 17,30 presso la sede comunale.