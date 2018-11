Furto di gasolio industriale, denunciato 26enne

RIPALIMOSANI. I Carabinieri della Stazione di Ripalimosani hanno denunciato per furto aggravato un 26enne di Campobasso, già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi reati, in quanto individuato quale responsabile della sottrazione di 60 litri di gasolio industriale contenuto nel serbatoio di una pala meccanica presso una rimessa agricola, in agro di Ripalimosani, ai danni di un artigiano del luogo.

Questi, accortosi dell’ ammanco, aveva presentato denuncia presso la locale Stazione che aveva tempestivamente attivato gli accertamenti per risalire all’ identità del giovane il quale aveva ritenuto di essere passato inosservato in quelle zone campestri.

Questi poi, risultando gravato dal provvedimento dell’obbligo di dimora nel capoluogo, è stato segnalato anche per l’inosservanza della misura a suo carico.

Proseguono nelle prossime settimane servizi straordinari di controllo del territorio e prevenzione dei furti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Campobasso, volti a garantire la necessaria cornice di sicurezza in questo periodo prenatalizio, sia nel capoluogo, sia nei paesi della provincia e nelle loro contrade più isolate.