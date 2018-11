Ricostruzione post-sisma 2002, Toma a Larino per affrontare le problematiche

LARINO. Il sindaco di Larino comunica che il giorno 19 novembre, alle ore 17.30, presso la sede del Comune di Larino, il presidente della Regione Molise Donato Toma, Commissario delegato alla ricostruzione, incontrerà i cittadini, le imprese e i tecnici di Larino per affrontare le problematiche legate alla ricostruzione post-sisma 2002 (ritardi nei pagamenti nella ricostruzione post-sisma 2002; problematiche relative ai soggetti che hanno adito le vie legali per i tagli ai finanziamenti post-sisma; snellimento delle procedure legate alla presentazione dei documenti relativi agli stati di avanzamento; fabbricati di Classe successiva alla "A", che essendo stati danneggiati dal sisma 2002 e resi inagibili, sono stati abbandonati dai proprietari che con il passare degli anni peggiorano fino a costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità) e 2018 (finanziamento di Interventi di messa in sicurezza degli immobili che causano rischio esterno; finanziamento di Interventi di messa in sicurezza degli immobili temporaneamente inagibili, o inagibili con provvedimenti di pronto intervento; spese relative al sostenimento degli Uffici COC e delle Unità di Crisi per la gestione dell' Emergenza).