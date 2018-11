Rigenerazione Italia si attiva in Molise

TERMOLI. Rigenerazione Italia inizia la sua attività politica di ascolto e proposta sul territorio Molisano a sostegno della candidatura del Presidente Nicola Zingaretti.

Il primo evento avrà luogo a Termoli Sabato 17 Novembre presso il bar Sottovoce (sito in via Martiri della Resistenza n. 57) a partire dalle ore 16.

I Giovani di rigenerazione Italia vogliono incentivare un momento di dialogo e confronto che includa associazioni e società civile.

Si parlerà di tematiche importanti per il Molise come Agricoltura, infrastrutture, rapporti con l'Europa e lavoro.

Rigenerazione Italia è un movimento generazionale nato in Italia per costruire un campo politico, civico e sociale alternativo all’attuale governo Lega-M5S e ispirato ai valori democratici e progressisti. Al centro della nostra azione ci sono le nuove generazioni: l’unico motore possibile di un percorso di idee ed energie destinato a costruire un nuovo futuro per l’Italia e l’Europa