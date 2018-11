Potere al Popolo Molise, Rossella Griselli eletta nel Coordinamento nazionale

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo la nota di Potere al Popolo Molise sulle votazioni sulla piattaforma online del partito per l'elezione del coordinamento nazionale:

"Ieri mattina alle 10 si sono concluse le votazioni sulla piattaforma digitale di Potere al Popolo per l'elezione del Coordinamento nazionale.

Con questo passaggio abbiamo dotato il nostro movimento di tutti gli strumenti che saranno necessari per crescere, migliorarci, radicare la nostra azione sui territori, affrontare al meglio le prossime battaglie e l’opposizione al governo che ci dovrà vedere protagonisti!

Il coordinamento sarà composto da 80 persone, di cui 60 in rappresentanza dei nodi territoriali di Potere al Popolo e 20 di una lista nazionale. La lista nazionale è stata votata da 2216 aderenti (quella maschile) e 2058 aderenti (quella femminile): anche in questo caso si è attivato un livello di partecipazione democratica tutt’altro che scontato, di cui non possiamo che essere contenti, tenendo conto anche del fatto che la piattaforma liquidfeedback per moltissimi è nuova, stiamo imparando insieme. La sfida sarà continuare a lavorare per incrementare questo livello, soprattutto tra i non addetti ai lavori!

Chi sono i nuovi eletti? Una grandissima parte giovani tra i 25 e i 40 anni, primo importante segnale. Sono tutti lavoratrici e lavoratori, precari, operai, insegnanti, studenti, pensionati, che si impegnano da anni nei percorsi di difesa dei diritti di tutti, per la democrazia sui territori, per la sanità, l’istruzione, il lavoro, cresciuti nell’associazionismo e nei comitati di base, lontanissimi dal carrierismo e dalle burocrazie che vivono nella politica.

Il Coordinamento di Potere al Popolo è un piccolo specchio della realtà sociale che vogliamo rappresentare, dei soggetti popolari a cui vogliamo dar protagonismo e, appunto, potere decisionale.

Un dato che ci preme sottolineare assolutamente è che, alla luce di queste votazioni, il nostro Coordinamento sarà partecipato da 39 donne e 41 uomini, una percentuale nella parità di genere quasi assoluta, del 50 e 50.

Di queste 39 donne, 31 sono espressione diretta delle mobilitazioni e dei percorsi che animano PaP su tutte le regioni e le province italiane. Nessuna organizzazione italiana, a nostra memoria, attualmente può dire una cosa simile. Non si tratta di retorica o di riempire generiche quote rosa, si tratta di stimolare e riconoscere il protagonismo femminile come uno dei tratti caratteristici e portanti dell’intera azione e del dna di Potere al Popolo, a tutti i livelli.

Per il Molise è stata eletta Rossella Griselli, dell'USB, che negli ultimi anni si è impegnata nelle lotte per il diritto all'abitare, per la difesa del territorio e dell'ambiente, per il diritto alla mobilità e in difesa dei lavoratori forestali e delle pulizie.

A lei vanno i nostri auguri, la nostra vicinanza e tutto il nostro supporto per l'impegno gravoso e carico di responsabilità politica che l'attende. E d'altronde siamo sicuri che la compagna abbia le qualità e la forza di volontà necessarie per assolvere ottimamente al mandato conferitogli

Il nostro grazie a tutti quelli che hanno partecipato e reso possibile il raggiungimento di quest’ennesimo obiettivo. Grazie anche al Coordinamento dimissionario che ha portato a termine le operazioni e il mandato datogli dallo Statuto nel migliore dei modi.

Ai nuovi coordinatori buon lavoro: è solo l’inizio!"