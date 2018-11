Diocesi di Abruzzo e Molise, giornata di spiritualità missionaria

PESCARA. L’appuntamento avrà come tema “Per una mentalità kerigmatica”.

A proposito del kerigma, dell’annuncio del Vangelo, proprio Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Missionaria, celebrata lo scorso 21 ottobre, aveva sottolineato come il farsi missionario per un cristiano non è altro che un esigenza legata all’amore. Infatti “Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati -continua il papa - sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza”.

Come spiega il segretario della Commissione missionaria della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, don Gianfranco Lalli, “la giornata di spiritualità missionaria è pensata per tutti gli operatori pastorali parrocchiali per predisporsi ad avere una mentalità in uscita come il papa ricorda in Evangelii Gaudium”.

Ad aprire i lavori, alle 9,45, sarà Il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell’Aquila e delegato Ceam per le Missioni. Subito dopo la prof.ssa Emanuela Buccioni,consacrata dell’Ordo Virginum e membro della Commissione della regione ecclesiastica umbra per l’educazione, la scuola e l’università a soffermarsi sugli aspetti biblici del tema proposto ai convenuti.

Successivamente sarà il teologo Gianni Colzani, docente della Pontifica Università Urbaniana di Roma ad illustrare gli aspetti teologico-pastorali.

La giornata proseguirà poi con un momento di dialogo con i relatori e la testimonianza di padre Gianfranco Sana,missionario in Ciad e Camerun.

Padre Sana, originario della provincia di Bergamo è rientrato in Italia dopo 33 anni di presenza in Africa dove, in special modo in Ciad, ha svolto la sua opera di evangelizzazione favore del popolo Mussey.