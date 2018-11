In tilt la Pec del Ministero della Giustizia, avvocati al palo

LARINO. Disfunzione ieri in basso Molise per il sistema di invio telematico degli atti. Questa la comunicazione pervenuta a tutti gli avvocati del foro di Larino. «Si comunica che, a seguito di segnalazione del fornitore dei servizi di posta elettronica certificata (Pec) del Ministero della Giustizia, è sospeso l'accesso a tutte le caselle Pec dell'Amministrazione. E' di conseguenza sospesa anche l'erogazione di tutti i servizi applicativi connessi all'uso della posta elettronica certificata (ad esempio, Protocollo documentale, PCT, TIAP, SNT, SIGMA). Si invitano gli utenti a non inviare segnalazioni allo Spoc Giustizia in merito a tale disservizio. Seguiranno ulteriori comunicazioni sui tempi di riattivazione dei servizi. Ci scusiamo per il disagio».