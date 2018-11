Il M5S Molise ha aderito all’iniziativa «Alberi per il Futuro»

CAMPOBASSO. Il Movimento cinque Stelle del Molise, ha aderito all'iniziativa "Alberi per il Futuro" che si terrà domenica 18 novembre dalle ore 9.30.

Questo progetto nasce nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano ed entra subito nel cuore di Gianroberto Casaleggio che, nel dicembre di quell’anno, partecipa alla messa a dimora di 577 alberi nel capoluogo lombardo. Gianroberto curava un piccolo bosco su un terreno di sua proprietà in Piemonte e in quell’occasione riuscì a condividere impegno e passione con molti altri cittadini.

Oggi l'associazione 'Gianroberto Casaleggio' porta avanti questa esperienza e ogni anno nuovi Comuni si aggiungono all’iniziativa.

In Molise aderiranno i seguenti Comuni:

- CAMPOBASSO, via Cirese

- ISERNIA, via Giulio Tedeschi (sarà presente la portavoce alla Camera dei Deputati, Rosalba Testamento)

- VENAFRO, via Colonia Giulia

- CAMPOMARINO, via Carlo Alberto Dalla Chiesa

- VINCHIATURO, via Emilio Spensieri

- CONCA CASALE, strada Provinciale 10

I portavoce M5S Molise invitano tutti i cittadini a partecipare: "Ogni albero in più è un passo verso il cambiamento. Continuiamo a cambiare le cose, insieme."